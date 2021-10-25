Çin’de temel nihai mamul stokları Ekim ortasında %6,3 düştü

Pazartesi, 25 Ekim 2021 14:38:30 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 20 Ekim tarihi itibarıyla, 10 Ekim tarihine kıyasla 680.000 mt veya %6,3 düşüş göstererek 10,17 milyon mt oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla, Çin’de yerel sıcak sac, soğuk sac ve orta kalınlıkta levha stokları, 10 Ekim tarihine kıyasla sırasıyla %6,9, %0,8 ve %4,3 düşüşle 1,63 milyon mt, 1,18 milyon mt ve 880.000 mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, filmaşin stokları %4,8 düşüşle 1,77 milyon mt’a gerilerken, inşaat demiri stokları ise %8,2 düşüşle 4,71 milyon mt seviyesinde kaydedildi.