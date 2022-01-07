Çin’de temel nihai mamul stokları Aralık sonunda %1 düştü

Cuma, 07 Ocak 2022 11:13:40 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 31 Aralık tarihi itibarıyla, 20 Aralık tarihine kıyasla 80.000 mt veya %1 düşüş göstererek 7,76 milyon mt oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla, yerel sıcak sac, filmaşin ve inşaat demiri stokları, 20 Aralık tarihine kıyasla sırasıyla %2,5, %2,4 ve %2,6 düşerek 1,54 milyon mt, %1,23 milyon mt ve %2,98 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Öte yandan, yerel soğuk sac ve orta kalınlıkta levha fiyatları ise sırasıyla %5,7 ve %1,1 artışla 1,11 milyon mt ve 900.000 mt oldu.