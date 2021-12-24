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Çin’de temel nihai mamul stokları Aralık ortasında %5,2 düştü

Cuma, 24 Aralık 2021 11:01:31 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları, 20 Aralık tarihi itibarıyla, 10 Aralık tarihine kıyasla 430.000 mt veya %5,2 düşüş göstererek 7,84 milyon mt oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla, yerel sıcak sac, soğuk sac, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları, 10 Aralık tarihine kıyasla sırasıyla %1,9, %2,8, %2,2, %8,7 ve %7 düşerek 1,58 milyon mt, 1,05 milyon mt, 890.000 mt, 1,26 milyon mt ve 3,06 milyon mt seviyelerinde yer aldı.


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