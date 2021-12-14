Çin’de temel nihai mamul stokları Aralık başında %4,4 düştü

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları, 10 Aralık tarihi itibarıyla, 30 Kasım tarihine kıyasla 380.000 mt veya %4,4 düşüş göstererek 8,27 milyon mt oldu.
Söz konusu tarih itibarıyla, yerel sıcak sac stokları %2,5 artışla 1,61 milyon mt olurken, soğuk sac, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları ise sırasıyla %2,7, %4,2, %11 ve %5,2 düşerek 1,08 milyon mt, 910.000 mt, 1,38 milyon mt ve 3,29 milyon mt seviyelerinde yer aldı.