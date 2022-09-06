Çin’de temel nihai mamul stokları Ağustos sonunda %5,6 düştü

Salı, 06 Eylül 2022 11:10:11 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 31 Ağustos tarihi itibarıyla, 20 Ağustos tarihine kıyasla 550.000 mt veya %5,6 düşüş göstererek 9,19 milyon mt oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla, yerel sıcak rulo sac, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları 20 Ağustos tarihine kıyasla sırasıyla %5,7, %3, %5,9 ve %7,9 düşüşle 1,81 milyon mt, 960.000 mt, 1,28 milyon mt ve 3,87 milyon mt seviyelerinde yer alırken, soğuk rulo sac stokları 1,27 milyon mt seviyesinde kaldı.