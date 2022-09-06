﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’de temel nihai mamul stokları Ağustos sonunda %5,6 düştü

Salı, 06 Eylül 2022 11:10:11 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 31 Ağustos tarihi itibarıyla, 20 Ağustos tarihine kıyasla 550.000 mt veya %5,6 düşüş göstererek 9,19 milyon mt oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla, yerel sıcak rulo sac, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları 20 Ağustos tarihine kıyasla sırasıyla %5,7, %3, %5,9 ve %7,9 düşüşle 1,81 milyon mt, 960.000 mt, 1,28 milyon mt ve 3,87 milyon mt seviyelerinde yer alırken, soğuk rulo sac stokları 1,27 milyon mt seviyesinde kaldı.


Etiketler: İnşaat Demiri Sıcak Sac Soğuk Sac sıcak rulo sac Levha soğuk rulo sac Filmaşin Uzun Ürünler Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları düşüş kaydetti

07 Eyl | Boru

Çin’in çelik ihracatı Ağustos’ta aylık %7,8, Ocak-Ağustos döneminde ise %3,9 düştü

07 Eyl | Çelik Haberler

Çinli üreticilerin dış piyasalara verdiği sıcak rulo sac teklifleri hafifçe artsa da bağlantı fiyatları düşüşünü ...

06 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları arttı

06 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Shougang, Shougang Group Mining Co.’nun tesislerini satın almayı planlıyor

06 Eyl | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ağustos sonunda %4,56 arttı

06 Eyl | Çelik Haberler

Tangshan toplam 20 milyon mt kapasitenin hafifçe altında üç adet çelik projesi gerçekleştirmeyi planlıyor

05 Eyl | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 5 Eylül 2022

05 Eyl | Hurda ve Hammadde

Çin çıkışlı çelik levha fiyatları talep iyileşmediği için hala sabit

05 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 22-28 Ağustos döneminde hafifçe düştü

05 Eyl | Çelik Haberler