Çin’de temel nihai mamul stokları Ağustos ortasında neredeyse yatay seyretti

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, Çin’in 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 20 Ağustos tarihi itibarıyla, 10 Ağustos tarihine kıyasla 10.000 mt veya %0,1 artış göstererek 11,92 milyon mt oldu.
Söz konusu tarih itibarıyla, Çin’de yerel sıcak sac, soğuk sac ve filmaşin stokları sırasıyla %1, %0,9 ve %2,7 artışla 1,94 milyon mt, 1,12 milyon mt ve 1,93 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, orta kalınlıkta levha ve inşaat demiri stokları ise sırasıyla %1,9 ve %0,8 düşüşle 1,02 milyon mt ve 5,91 milyon mt oldu.