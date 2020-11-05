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Çin’de temel nihai çelik mamullerinin stokları Ekim sonunda %7,3 düştü

Perşembe, 05 Kasım 2020 14:27:53 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Bu yıl 31 Ekim tarihi itibarıyla, Çin'in 20 büyük eyaletinde beş başlıca nihai çelik ürünün toplam yerel stokları, Ekim ortasında kaydedilen seviyeye kıyasla 890.000 mt veya %7,3 düşüş göstererek 11,27 milyon mt olurken, bu yıl en yüksek seviyenin kaydedildiği 10 Mart’a kıyasla 8,94 milyon mt veya %44,2 düşüş gösterdi.

Özellikle, 31 Ekim tarihi itibarıyla, 20 Ekim’e kıyasla Çin'de yerel sıcak sac stokları %6,3 düşüşle 1,92 milyon mt, soğuk sac stokları %1,7 düşüşle 1,15 milyon mt, orta kalınlıkta levha stokları %2,9 düşüşle 990.000 mt, filmaşin stokları %11,6 düşüşle 1,75 milyon mt ve inşaat demiri stokları %8,1 düşüşle 5,46 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde havaların iyi olması, çelik talebini olumlu etkileyerek stokların azalmasına yol açtı.


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