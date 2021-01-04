Çin’de temel nihai çelik mamullerinin stokları Aralık sonunda neredeyse sabit kaldı

Pazartesi, 04 Ocak 2021 15:12:04 (GMT+3) | Şanghay

Geçen yıl Aralık sonunda (21-31 Aralık), Çin'in 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai çelik ürünün toplam yerel stokları, Aralık ortasında (11-20 Aralık) kaydedilen seviyeye kıyasla 10.000 mt veya %0,1 artış göstererek 7,3 milyon mt oldu.

Özellikle, 31 Aralık tarihi itibarıyla, 20 Aralık’a kıyasla Çin'de yerel sıcak sac stokları %0,8 artışla 1,33 milyon mt, orta kalınlıkta levha stokları %6,9 artışla 930.000 mt ve filmaşin stokları %35 artışla 1,19 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ancak, soğuk sac stokları %1,1 düşüşle 930.000 mt ve inşaat demiri stokları %3 düşüşle 2,92 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aralık sonunda çelik talebi, ülkedeki oldukça soğuk havalar, vadeli çelik fiyatlarındaki düşüş grafiği ve Yeni Yıl tatili nedeniyle zayıf oldu. Çelik talebi, Çin Yeni Yılı’nın yaklaşması ve birçok bölgede yeni Covid-19 vakalarının görülmesi nedeniyle Ocak ayında daha da zayıflayabilir, bunun da çelik stoklarını artırması bekleniyor.