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Çin’de temel nihai çelik mamullerinin stokları Aralık ortasında %4,1 düştü

Perşembe, 24 Aralık 2020 15:09:48 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Bu yıl Aralık ortasında (11-20 Aralık), Çin'in 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai çelik ürünün toplam yerel stokları, Aralık başında kaydedilen seviyeye kıyasla 310.000 mt veya %4,1 düşüş göstererek 7,29 milyon mt oldu.

Özellikle, 20 Aralık tarihi itibarıyla, 10 Aralık’a kıyasla Çin'de yerel sıcak sac stokları %3,6 düşüşle 1,32 milyon mt, soğuk sac stokları değişmeyerek 940.000 mt, orta kalınlıkta levha stokları %3,3 düşüşle 870.000 mt, filmaşin stokları %3,4 düşüşle 1,15 milyon mt ve inşaat demiri stokları %5,9 düşüşle 3,01 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aralık ortasında çelik talebi hala normal seviyelerdeydi. Çelik, vadeli çelik ve demir cevheri fiyatları artış göstermiş olsa da, bu hafta yıl sonuna yaklaşırken vadeli çelik ve demir cevheri fiyatları aşağı yönlü düzeltildi. SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, 2021 yılında Çin’in çelik talebinin, 2020’deki %9,6’lık artışın ardından %1 artışla 991 milyon mt seviyesinde yer alarak piyasayı olumlu etkilemesi bekleniyor.


Etiketler: levha  sıcak haddelenmiş  Çin  uzun ürünler  yassı ürünler  Uzak Doğu  soğuk haddelenmiş  inşaat demiri  filmaşin  |  benzer haberler »


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