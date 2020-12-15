Çin’de temel nihai çelik mamullerinin stokları Aralık başında %9,2 düştü

Salı, 15 Aralık 2020 12:27:40 (GMT+3) | Şanghay

Bu yıl Aralık başında (1-10 Aralık), Çin'in 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai çelik ürünün toplam yerel stokları, Kasım sonunda kaydedilen seviyeye kıyasla 770.000 mt veya %9,2 düşüş göstererek 7,6 milyon mt oldu.

Özellikle, 10 Aralık tarihi itibarıyla, 30 Kasım’a kıyasla Çin'de yerel sıcak sac stokları %9,9 düşüşle 1,37 milyon mt, soğuk sac stokları %6 düşüşle 940.000 mt, orta kalınlıkta levha stokları %4,3 düşüşle 900.000 mt, filmaşin stokları %4,8 düşüşle 1,19 milyon mt ve inşaat demiri stokları %12,6 düşüşle 3,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aralık başında çelik talebi, Çin’in kuzeyinde talep soğuk havalar dolayısıyla zayıflamış olsa da artan çelik fiyatları nedeniyle iyi seviyede yer aldı. Çelik fiyatları aşağı yönlü düzeltilmeye başladı, bu da stok seviyelerinin artmasına yol açabilir.