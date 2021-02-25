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Çin’de temel nihai çelik mamullerin stokları Şubat ortasında %30,4 arttı

Perşembe, 25 Şubat 2021 14:26:23 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Bu yıl 20 Şubat itibarıyla, Çin'in 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai çelik ürünün toplam yerel stokları, 10 Şubat’a kıyasla 3,45 milyon mt veya %30,4 artış göstererek 14,79 milyon mt oldu.

Özellikle, 20 Şubat tarihi itibarıyla, 10 Şubat’a kıyasla Çin'de yerel sıcak sac stokları 1,67 milyon mt, soğuk sac stokları 1,23 milyon mt ve orta kalınlıkta levha stokları 1,28 milyon mt seviyesinde yer aldı. Uzun mamul stoklarında ise daha keskin bir artış görüldü. Filmaşin stokları %37,3 artışla 2,8 milyon mt ve inşaat demiri stokları %39,7 artışla 7,81 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


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