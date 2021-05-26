Çin’de temel nihai çelik mamullerin stokları Mayıs ayının ortasında %5 düştü

Çarşamba, 26 Mayıs 2021 14:47:43 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, bu yıl 20 Mayıs tarihi itibarıyla, Çin’in 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai çelik ürünün toplam yerel stokları, 10 Mayıs’a kıyasla 620.000 mt veya %5 düşüş göstererek 11,87 milyon mt oldu.

Söz konusu durum, çoğunlukla, iyi talebe karşın piyasadaki düşük uzun mamul stoklarına bağlı olarak gelişti.

20 Mayıs tarihi itibarıyla, Çin’de yerel filmaşin ve inşaat demiri stokları, 10 Mayıs’a kıyasla sırasıyla %9,4 ve %6,6 düşüşle 2,11 milyon mt ve 6,08 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yassı çelik mamulleri arasından sıcak sac ve orta kalınlıkta levha stokları sırasıyla %1,3 ve %2,1 artışla 1,59 milyon mt ve 970.000 mt olurken, soğuk sac stokları ise %0,9 düşüşle 1,12 milyon mt seviyesinde kaydedildi.