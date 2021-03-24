Çin’de temel nihai çelik mamullerin stokları Mart ayının ortasında %2,8 düştü

Çarşamba, 24 Mart 2021 14:54:13 (GMT+3) | Şanghay

Bu yıl 20 Mart itibarıyla, Çin’in 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai çelik ürünün toplam yerel stokları, 10 Mart’a kıyasla 490.000 mt veya %2,8 düşüş göstererek 17,28 milyon mt oldu.

Bu kapsamda, 20 Mart tarihi itibarıyla, Çin’de yerel sıcak sac stokları 10 Mart’a kıyasla %6,1 düşüşle 1,86 milyon mt seviyesinde yer aldı. Çin’de orta kalınlıkta levha stokları %5,7 düşüşle 1,15 milyon mt, filmaşin stokları %3,5 düşüşle 3,35 milyon mt ve inşaat demiri stokları %2 düşüşle 9,64 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Yerel soğuk sac stokları ise %1,6 artışla 1,28 milyon mt seviyesinde yer aldı.