Çin’de temel çelik ürünlerin stokları Ekim ortasında %3,8 düştü

Salı, 27 Ekim 2020 14:37:18 (GMT+3) | Şanghay

Bu yıl 20 Ekim tarihi itibarıyla, Çin'in 20 büyük eyaletinde beş başlıca nihai çelik ürünün toplam yerel stokları, Ekim başında (1-10 Ekim) kaydedilen seviyeye kıyasla 480.000 mt veya %3,8 düşüş göstererek 12,16 milyon mt olurken, bu yıl en yüksek seviyenin kaydedildiği 10 Mart’a kıyasla 8,05 milyon mt veya %39,8 düşüş gösterdi.

Özellikle, 20 Ekim tarihi itibarıyla, Çin'de yerel sıcak sac ve orta kalınlıkta levha stokları 10 Ekim’e kıyasla değişmeyerek sırasıyla 2,05 milyon mt ve 1,02 milyon mt seviyesinde kalırken, soğuk sac stokları %1,7 düşüşle 1,17 milyon mt, filmaşin stokları %3,4 düşüşle 1,98 milyon mt ve inşaat demiri stokları %6,2 düşüşle 5,94 milyon mt oldu.

Uzun Ulusal Gün tatilinin ardından stokların yenilenmesi, yerel çelik piyasasındaki alım hareketliliğini olumlu yönde etkileyerek söz konusu dönemde stokların düşmesine neden oldu.