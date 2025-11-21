 |  Giriş 
Çin’de perakende binek araç satışlarının 2025 yılı Kasım ayında 2,3 milyon adede çıkması bekleniyor

Cuma, 21 Kasım 2025 10:05:09 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Binek Araç Birliği yaptığı açıklamada, ülkede binek araç perakende satışlarının Kasım ayında 2,3 milyon adet seviyesinde yer almasının beklendiğini belirtti.

Kasım ayında üreticiler ve bayiler yıllık hedeflerini tutturmak için yoğun çaba gösterdi. Double 11 araç satın alma kampanyası, Guangzhou Otomobil Fuarı’nın başlaması ve yeni model lansmanlarının ardı ardına gelmesinin yıl sonunda tüketicilerin ilgisini artıracağı düşünülüyor. Binek araç perakende satışlarının Kasım ayında artışını sürdürmesi ve böylece geleneksel yoğun sezon görünümünü devam ettirmesi bekleniyor.


