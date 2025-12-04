Çin’de perakende binek araç satışları 2025 yılı Kasım ayında %7 arttı

Çin Binek Araç Birliğinin yaptığı açıklamaya göre ülkede perakende binek araç satışları Kasım ayında aylık %1 artış ve yıllık %7 düşüşle 2,26 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Öte yandan 30 Kasım tarihine kadar ülkede binek araç satışları yıllık bazda %6 artışla 21,5 milyon adet oldu.

Elektrikli araç satışları ise Kasım ayında aylık bazda %6 ve yıllık %7 artışla 1,35 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

30 Kasım tarihine kadar ise ülkede binek araç satışları yıllık bazda %20 artışla 11,5 milyon adet oldu.