 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’de...

Çin’de perakende binek araç satışları 2025 yılı Kasım ayında %7 arttı

Perşembe, 04 Aralık 2025 10:34:09 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Binek Araç Birliğinin yaptığı açıklamaya göre ülkede perakende binek araç satışları Kasım ayında aylık %1 artış ve yıllık %7 düşüşle 2,26 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Öte yandan 30 Kasım tarihine kadar ülkede binek araç satışları yıllık bazda %6 artışla 21,5 milyon adet oldu. 

Elektrikli araç satışları ise Kasım ayında aylık bazda %6 ve yıllık %7 artışla 1,35 milyon adet seviyesinde kaydedildi. 

30 Kasım tarihine kadar ise ülkede binek araç satışları yıllık bazda %20 artışla 11,5 milyon adet oldu. 


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’in toptan elektrikli araç satışları 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde %29 arttı

03 Ara | Çelik Haberler

Çin’de perakende binek araç satışlarının 2025 yılı Kasım ayında 2,3 milyon adede çıkması bekleniyor

21 Kas | Çelik Haberler

Çin’de ticari araç satışları 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde %9 arttı

13 Kas | Çelik Haberler

Çin’de ekskavatör satışları 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde %17 arttı

12 Kas | Çelik Haberler

Çin’in binek araç satışları 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde %12,9 arttı

12 Kas | Çelik Haberler

Çin’in otomobil satışları 2025’in Ocak-Ekim döneminde %12,4 arttı

12 Kas | Çelik Haberler

Çin’in yeni elektrikli araç satışları 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde %32,7 arttı

12 Kas | Çelik Haberler

Çin’de otomobil satıcılarının stok uyarı endeksi 2025 yılı Ekim ayında %52,6 oldu

06 Kas | Çelik Haberler

Çin’in toptan elektrikli araç satışlarının 2025 yılının Ekim ayında 1,61 milyon adet olması bekleniyor

05 Kas | Çelik Haberler

Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde %31,7 geriledi

05 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis