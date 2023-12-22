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Çin’de devlete bağlı bankalar vadeli mevduat faizlerini düşürdü

Cuma, 22 Aralık 2023 11:37:25 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’de devlete bağlı başlıca bankalar 22 Aralık tarihinde 1 yıllık ve daha kısa, 2 yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık vadeli mevduat hesaplarının faiz oranlarının sırasıyla 10 baz puan, 20 baz puan, 25 baz puan ve 25 baz puan düşürüleceğini duyurdu.

Çin’in devlete bağlı büyük bankalarından Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), 3 aylık, altı aylık, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık vadeli mevduatların faiz oranlarını sırasıyla %1,15, %1,35, %1,45, %1,65, %1,95 ve %2 olarak düzenleyeceğini bildirdi.

Diğer bankaların da büyük bankaların bu kararını takip etmesi bekleniyor. Faiz oranlarının düşürülmesi mikro işletmelerin sürdürülebilirliği artırıp ekonomik kalkınmayı hızlandırmak için tüketim ve yatırım maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Ekonomi 

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