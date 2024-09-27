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Çin Merkez Bankası 27 Eylül’de zorunlu karşılık oranını 0,5 puan düşürdü

Cuma, 27 Eylül 2024 12:25:56 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta kredi faizlerini düşürmesinin ardından Çinli bankaların zorunlu karşılık oranlarını 0,5 puan düşüreceğini açıklamıştı. Çin Merkez Bankası 27 Eylül tarihinde bu yönde karar aldığını belirtti. Böylece piyasaya 1 trilyon RMB (142 milyar $) değerinde uzun dönemli likidite girişi sağlanacak.

Aynı tarihte serbest piyasada yedi günlük ters repo oranının 20 baz puan düşüşle %1,7’den %1,5’e gerilemesiyle birlikte önümüzdeki ay kredi faiz oranlarının da düşmesi bekleniyor.

Çin Merkez Bankası, destekleyici bir para politikası uygulamaya devam edeceğini, para politikalarına yönelik kontrollerini sıkılaştırıp geliştireceğini ve Çin’in ekonomik kalkınmasının sürdürülebilir olmasını sağlamak adına avantajlı bir ekonomik ortam yaratacağını ifade etti.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Ekonomi 

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