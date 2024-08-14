Çin’de kamu finansmanı Ocak-Temmuz döneminde 18,87 trilyon RMB oldu

Çin Merkez Bankası, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ülkenin kamu finansmanının geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 3,22 trilyon RMB (450 milyar $) seviyesine kıyasla 18,87 trilyon RMB (2,6 trilyon $) seviyesinde olduğunu açıkladı. Yılın ilk yedi ayında Çin yuanı üzerinden verilen krediler 13,53 trilyon RMB (1,9 trilyon $) seviyesinde oldu.

2024 yılının başından itibaren Çin’de kurumsal tahvillerin ihracı için resmi politika desteği arttı ve böylece Çinli kuruluşların daha fazla tahvil ihraç etmesi yıllık bazda artış görülmesini sağladı. Öte yandan geçtiğimiz Mayıs ayından beri özel tahvil ihracının hızlanması yerel devlet tahvillerinin ihracını da hızlandırdığı için Temmuz ayında net finansman büyümesi görüldü.