Goldman Sachs, Çin’e ilişkin GSYİH büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti

Basında çıkan haberlere göre ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, son teşvik paketleri doğrultusunda Çin’in gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYİH) ilişkin büyüme tahminini bu ve önümüzdeki yıl için yukarı yönlü revize etti.

Banka, bu yıl Çin’in GSYİH’sinin %4,7 seviyesinde yer alan bir önceki tahmine kıyasla %4,9 büyümesini bekliyor. Bununla birlikte GSYİH’nin önümüzdeki yıl, %4,3 seviyesinde yer alan bir önceki tahmine kıyasla %4,7 büyüme göstereceğini öngörüyor. Goldman Sachs tarafından yapılan açıklamada, “Atılan bu adım, yetkililerin döngüsel politikalara yöneldiğini ve ekonomiye daha fazla odaklandığını açıkça gösteriyor,” ifadeleri kullandı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere büyük yatırım bankalarından analistler, Çin’de 2024 için hedeflenen %5’lik gayrisafi yurt içi hasıla büyümesini desteklemek amacıyla en az 2 trilyon RMB (283 milyar $) özel tahvil ihraç edilmesini beklediklerini bildirmişti.