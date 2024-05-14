Çin Merkez Bankası 17 Mayıs’ta 30 yıl vadeli özel hazine tahvili ihraç etmeye başlayacak

Salı, 14 Mayıs 2024 12:06:29 (GMT+3) | Şanghay

Çin Merkez Bankası, 13 Mayıs tarihinde ekonomiyi desteklemek amacıyla genel hazine tahvilleri ve ultra uzun vadeli özel hazine tahvilleri ihraç edeceğini açıkladı. 40 milyar RMB (5,6 milyar $) değerinde 30 yıl vadeli özel hazine tahvillerinin ihracı 17 Mayıs’ta başlayacak.

Çin Merkez Bankası 2024 yılında 20, 30 ve 50 yıl vadeli olmak üzere toplam 1 trilyon RMB (140,8 milyar $) değerinde ultra uzun vadeli özel hazine tahvili ihraç edecek ve bu tahvillerin faizi her altı ayda bir ödenecek. 20 yıl vadeli özel hazine tahvillerinin satışı 24 Mayıs’ta, 50 yıl vadeli özel hazine tahvillerinin satışı ise 14 Haziran tarihinde başlayacak. Nisan-Haziran döneminde 6 defa, Temmuz-Eylül döneminde 10 defa ve Ekim-Aralık döneminde 6 defa özel hazine tahvili ihraç edilecek.

Ultra uzun vadeli özel hazine tahvili ihracının çelik piyasasındaki beklentileri olumlu etkilemesi bekleniyor.

1$ = 7,1053 RMB