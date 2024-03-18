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Çin ekonomisinin toplam finansmanı Ocak-Şubat döneminde sertçe düştü, daha fazla teşvik bekleniyor

Pazartesi, 18 Mart 2024 13:46:19 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Merkez Bankası’nın yayımladığı verilere göre Çin’de kamu için sağlanan fon miktarı, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Şubat ayına ait fon miktarındaki sert düşüşe bağlı olarak 1,1 trilyon RMB (150 milyar $) düşüşle 8,06 trilyon RMB (1,1 trilyon $) seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk iki ayında Çin yuanı üzerinden verilen kredi miktarı 6,37 trilyon RMB (900 milyar $) olurken yalnızca Şubat ayında 1,45 trilyon RMB (201,5 milyar $) değerinde verilen kredi miktarı Reuters’ın hesaplamalarına göre tahminlerin altında kaldı. Şubat ayının başında zorunlu karşılık oranlarının düşürülmesi bile şu ana kadar destek sağlamış değil.

Çin Başbakanı Li Qiang, Çin hükümetinin bu yıl 1 trilyon RMB (140 milyar $) değerinde “ultra uzun” özel tahvil ihraç edeceğini dile getirmişti. Bu gelişmenin Çin ekonomisini desteklemesi bekleniyor.

Ekonomistler, Çin’in zorunlu karşılık oranlarını ve faiz oranlarını daha da düşürebileceğini ve bunun kredi endeksini olumlu etkileyeceğini düşünüyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Ekonomi 

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