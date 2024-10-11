Çin Ekonomi Bakanlığı 12 Ekim’de yeni teşvik paketini duyuracak, en az 2 trilyon RMB destek bekleniyor

Çin Devlet Konseyi Bilgilendirme Dairesi, Ekonomi Bakanı Lan Fo’an’ın 12 Ekim tarihinde ekonomik kalkınmayı destekleyecek mali politikaları güçlendirmek adına bir toplantı yapacağını duyurdu. 8 Ekim’de hayal kırıklığı yaratan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’nun açıklamasının ardından daha güçlü teşviklerin açıklanması bekleniyor.

Büyük yatırım bankalarından durumu yorumlayan analistler, 2024 için hedeflenen %5’lik gayrisafi milli hasıla büyümesini desteklemek için en az 2 trilyon RMB (283 milyar $) özel tahvil ihraç edilmesini bekliyor. Morgan Stanley ve HSBC Holdings’in öngörüsü 2 trilyon RMB seviyesinde yer alırken Citigroup’un tahmini 3 trilyon RMB. Analistler, güçlü bir destek sağlamak için hükümetin yaklaşık 10 trilyon RMB değerinde teşvik açıklaması gerektiğini savunuyor.

Çin çelik piyasası sınırlı bir aralıkta dalgalı hareket ederken Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda iki gündür düşmekte olan vadeli inşaat demiri ve sıcak rulo sac fiyatları bugün içinde sırasıyla %0,23 ve %0,62 yükseldi. SteelOrbis’e konuşan Çinli bir tüccar, “Çin tatilden daha iyi beklentilerle döndü ancak [iç piyasada] fiyatlar yeni teşvik açıklanmadığı için düşüşe geçti. Piyasa şu anda daha istikrarlı. Herkes yarın 2-4 trilyon RMB arasında yeni bir teşvik paketi açıklanmasını bekliyor. Çin piyasasında yeni bir yükseliş görebilir,” ifadelerini kullandı.