Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan teşvik yetersiz bulundu, çelik piyasası aşağı yönlü

Çin Konut ve Şehir-Köy Kalkınma Bakanı Ni Hong, 17 Ekim tarihinde düzenlediği bir basın açıklamasında Çin’in seçilmiş gayrimenkul projelerine verilen krediyi 2024’ün sonuna kadar 4 trilyon RMB’ye (562 milyar $) çıkaracaklarını ve koşulları karşılayan tüm gayrimenkul projelerini bu seçilmiş projelere dahil etmeye çalışacaklarını ifade etti. Yıl başından 16 Ekim tarihine kadar seçilmiş projelere 2,23 trilyon RMB kredi verildiği hesaba katıldığında kalan üç ay için 1,77 trilyon RMB’lik kredi verileceği görülüyor. Ancak bu kredinin büyük bir kısmı tamamlanmayan konut projelerinin tamamlanması için kullanılacak.

Ni Hong, 1 milyon adet eski ya da harabe konutun yeniden yapılıp iskana açılacağını belirtti. Verilere göre Çin’in 35 büyük ve orta ölçekli şehrinde 1,7 milyon adet konutun yenilenmesi gerekirken diğer şehirlerde de yenileme talebi görülüyor. Bunun yanı sıra, ülke çapında harabe durumda 500.000 adet konut bulunuyor.

Bununla birlikte halihazırda çelikmiş olan kredi faizleri de düşürüldü. Konut kredileri için faiz oranı 0,25 puan düşürülürken birinci ve ikinci konut alımlarında ödenmesi gereken peşinat oranı %15’e çekildi. Bununla birlikte eski konutları satıp yenisini alırken ödenen vergi miktarının düşürüldüğü söyleniyor.

Bu önlemlerin destekleyici durmasına rağmen çoğu analist yeni teşvik paketinden memnun değil. Bu nedenle 17 Ekim tarihinde gayrimenkul piyasası ve çelik fiyatları gevşedi. Kaynaklar için en büyük hayal kırıklığı hükümetin önceden açıkladığı seçilmiş projelere destek verme gibi politikalara devam edip yeni bir çözüm üretememesi olurken bu durumun satışları ve yeni inşaatları erteleyeceği düşünülüyor. SteelOrbis’e konuşan bir üretici, “Bu politikalar sadece var olan sorunları çözmeye yarıyor, bizim ekonomik büyümeye ihtiyacımız var,” dedi. Bazı analistler Çin’in 2024 yılı için %5’lik gayrisafi milli hasıla büyüme hedefine ulaşamayacağından endişeli.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli inşaat demiri ve sıcak rulo sac fiyatları bugün sırasıyla %5,01 ve %4,87 düşüş kaydetti. Çinli bir tüccar, “Piyasa, yetkililerin gayrimenkul sektörü için yeni bir çözüm üretememesinden hoşnut değil. Bu nedenle vadeli çelik fiyatları düşüşe geçti ve bazı vadeli hammadde fiyatlarının sınırın altına indiği görüldü. Yerel nervürlü kangal alımları yalnızca 87.000 mt olurken çoğu spot çelik fiyatı 50-100 RMB/mt,” düştü şeklinde konuştu.