Çin Merkez Bankası’nın açıkladığı teşvik çelik ve cevher fiyatlarını destekleyecek

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, 24 Eylül tarihinde bankaların zorunlu karşılık oranının yakın bir gelecekte 0,5 puan düşürüleceğini açıkladı. ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını düşürmesinin ardından beklenen bu gelişmeyle birlikte piyasaya 1 trilyon RMB (142 milyar $) likidite girişi sağlanacak.

Çin piyasadaki likidite durumuna bağlı olarak zorunlu karşılık oranlarını daha da düşürebilir.

Öte yandan Pan Gongsheng, ülkede konut satışları iK_REPLACE1 kredi faiz oranlarının düşürüleceğini ve bu sayede ticari bankaların yeni verilen mortgagelarda faiz oranlarını indirmesinin sağlanacağını ifade etti. Çin ikinci el konut alımlarında da minimum peşinat oranının %25’ten %15’e çekildiğini açıkladı. Çin Merkez Bankası’nın aldığı bu kararlar alım gücünü artırarak ekonomik kalkınmayı canlandırmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda ülkede çelik talebi de toparlanma gösterecek.

Bugün yapılan açıklamalarla birlikte Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli inşaat demiri fiyatları %3,21 artış gösterirken Dalian Emtia Borsası’nda demir cevheri fiyatları %4,64 yükseldi. SteelOrbis’e konuşan bir tüccar, “Yapılan teşvik piyasayı oldukça olumlu etkiledi ve Şanghay Vadeli İşlemler Borsası son 4 yılın en güçlü performansını gösterdi. Üreticiler fabrika çıkışı bazlı fiyatlarında artış yaparken çoğu bölgede satış fiyatları 60-90 RMB/mt yukarı çekildi,” ifadelerini kullandı. Çinli üreticilerden biri tatil öncesi iK_REPLACE2 beklentilerinin iyi olduğunu ve tatil sonrası iK_REPLACE3 de umutlu olduğunu söyledi.

1$ = 7,051 RMB