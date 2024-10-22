Çin kredi faiz oranlarını yıl içinde üçüncü defa düşürdü, çelik piyasasına etkisi sınırlı

Çin Merkez Bankası tarafından görevlendirilen Ulusal Bankalar Arası Kredi Merkezi, faiz oranlarının önceki aya kıyasla 25 baz puan düşürülerek bir yıllık kredi faiz oranlarının %3,1’e, beş yıl ve üzeri kredi faiz oranlarının ise %3,6’ya indiğini duyurdu.

Kredi faiz oranları, 2024’ün Şubat ayında beş yıl ve üzeri krediler için 25 baz puan, Temmuz ayında da hem bir yıllık hem de beş yıl ve üzeri krediler için 10 baz puan aşağı çekilmişti.

China Minsheng Bank Ekonomisti Wen Bin, kredi faiz oranlarındaki düşüşün kurumsal kredi ve konut kredisi ödemelerinin azalmasını sağlayarak kamusal finansman maliyetlerini indireceğini ve talebi güçlendirip ürün fiyatlarında toparlanmayı ve ekonomik büyümeyi sürdüreceğini ifade etti.

Piyasa oyuncularının bir süredir beklediği bu hamle, hükümetin yakın zamanda açıkladığı teşvik planlarının bir parçası.

Ancak kredi faizlerindeki düşüşün çelik piyasasına pek etkisi olmadı. SteelOrbis’e konuşan Çinli bir tüccar, “Devlet piyasaya nakit desteği sağladı. Ancak gün içinde vadeli çelik fiyatlarındaki düşüş, bazı alımlara bağlı olarak daha yavaş da olsa devam etti. Spot piyasadaki satışlar vadeli satışları yakından takip ediyor,” ifadelerini kullandı. Çinli bir çelik üreticisi de talepte büyük bir değişiklik olmadığını ve çelik piyasasında beklentilerin önümüzdeki aylarda kötüleşmesini beklediğini söyledi.