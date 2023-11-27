Çin 2024 yılı için önceden 2,7 trilyon RMB değerinde yeni tahvil ihraç edecek

Pazartesi, 27 Kasım 2023 14:32:03 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ekonomi Bakanlığı, bu yılın Ekim ayında hükümetin 1,4 trilyon RMB (200 milyar $) değerinde devlet tahvili ihraç ettiğini duyurdu. Ülkenin Ocak-Ekim döneminde ihraç ettiği ve çoğunlukla inşaat faaliyetlerinde kullanılan toplam tahvil değeri ise 3,5 trilyon RMB (500 milyar $) oldu.

Öte yandan Çin Bankacılık Düzenleme Komisyonu Ocak ayında alt yapı çalışmaları için verilen banka kredilerinin 1,5 trilyon RMB’ye (380 milyar $) ulaştığını belirtti.

Öte yandan Çin hükümeti yerel finansman ihtiyaçlarını karşılamak için 2024 yılı tahvillerinin bir kısmını önceden ihraç edeceğini açıkladı. Piyasa oyuncuları Çin’in yaklaşık 2,7 trilyon RMB (380 milyar $) değerinde tahvili yoğun olarak mali durumları daha iyi olan doğu eyaletlerine ihraç edeceğini düşünüyor.

Çin’de vadeli çelik ve hammadde fiyatları sınırlı bir aralıkta dalgalanırken Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli inşaat demiri ve sıcak rulo sac fiyatları Cuma gününe kıyasla sırasıyla %0,56 ve %0,95 artış gösterdi. Öte yandan Çinli yetkililerin demir cevheri fiyatlarına daha da müdahale etmesi spot demir cevheri fiyatlarının düşmesine neden olarak üreticileri maliyet tarafından bir ölçüde destekledi. %62 tenörlü toz demir cevheri fiyatları 24 Kasım tarihine kıyasla 2,05$/mt düşüşle 132,7$/mt CFR seviyesinde yer alıyor.