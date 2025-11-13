 |  Giriş 
Hindistan'da 25 tesis yeşil çelik sertifikası aldı

Perşembe, 13 Kasım 2025 10:59:30 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı, ülkenin düşük karbonlu çelik üretimine yönelik planlanan mali teşvik programı kapsamında 25 yerli çelik üreticisine yeşil çelik sertifikası verdiğini açıkladı. Bir yetkili konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu sertifikaların üreticilerin yeşil çelik teşviklerinden yararlanabilmesinin önünü açtığını söyledi.

Bakanlığa toplam 60 başvuru ulaştı ve bunlardan 25’i onaylandı. Sertifikalar bir yıl süreyle geçerli olacak. Bu adımın, Hint çelik ihracatçılarının AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında belirlediği karbon yoğunluğu şartlarına uyum sağlamasına yardımcı olması, böylece AB’ye yapılan çelik sevkiyatlarında karbon vergisi riskini azaltması bekleniyor.

Hindistan’ın yeşil çelik sınıflandırması ve teşvik çerçevesi

Bakanlık bu yılın başında, üretilen bir metrik ton çelik ürün başına düşen karbondioksit emisyonuna göre çelik ürünleri sınıflandıran bir taksonomi yayımladı. Buna göre:

• Metrik ton başına 1,6 mt ve altı emisyona sahip tesislere 5 yıldız,
• 1,6–2,0 mt/mt arası emisyona sahip tesislere 4 yıldız,
• 2,0–2,2 mt/mt emisyon aralığındaki tesislere ise 3 yıldız veriliyor.

Yeşil çelik sertifikalarının verilmesi, hükümetin 564 milyon $ büyüklüğünde bir fon oluşturmayı planladığı ve yenilenebilir enerji ile çalışan elektrik ark ocakları gibi yeşil çelik teknolojilerini benimseyen üreticileri ödüllendirmeyi amaçlayan Üretim Bağlantılı Teşvik (PLI) programı çerçevesinde gerçekleşti. Program, yenilenebilir enerjinin kullanımına yönelik teşvikler sunacak ve kamu kurumlarının yeşil çeliği öncelikli olarak tedarik etmesini zorunlu kılacak hükümler içerecek.


