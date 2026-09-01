 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Chugai...

Chugai Ro, Romanya merkezli Otelinox'a elektrikli parlak tavlama hattı teslim etti

Salı, 01 Eylül 2026 12:12:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Japonya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Chugai Ro Romanyalı paslanmaz çelik üreticisi Otelinox'a elektrikli sürekli parlak tavlama hattı teslim etti.

0,07-1,0 mm kalınlığında ve 600-1.320 mm genişliğinde paslanmaz çelik şeritleri işlemek üzere tasarlanan BA3 hattının siparişi 2023'ün Ocak ayında verilirken, hat tasarım, üretim, montaj ve devreye alma aşamalarının ardından geçtiğimiz yılın Aralık tarihinde ticari üretime başladı. Hattın nihai kabul işlemleri ise bu yılın Ağustos ayında tamamlandı.

Geleneksel yakıtlı ısıtma sisteminin yerine elektrik kullanan tesis, tavlama sürecinden kaynaklanan doğrudan karbon emisyonlarını ortadan kaldırarak yılda yaklaşık 2.770 mt karbon emisyonunun önüne geçerken, paslanmaz çelik ürünlerin yüzey kalitesinin ve parlaklığının korunmasını sağlayacak.

Chugai Ro, 1977 yılında teslim ettiği ilk üniteden bu yana Otelinox'a, Romanyalı üreticinin 1995 yılında devreye aldığı ilk elektrikli hattı da dahil olmak üzere toplam yedi parlak tavlama hattı tedarik etti. Son projenin Avrupa'daki elektrikli ısıl işlem ekipmanlarının satışlarını genişletmeyi amaçlayan Chugai Ro'nun bölgedeki varlığını güçlendirmesi bekleniyor.

Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Romanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Paslanmaz Yuvarlak Çubuk (Soğuk Çekilmiş)

Çap 3 - 300 mm
  304L- 316L
Tedarikçi HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör

Paslanmaz Altıköşe Çubuk (Sıcak Çekilmiş)

Kenar Uzunluğu 10 - 60 mm
  304L- 316L - 303
Tedarikçi HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör

Paslanmaz Dikişli Boru

Dış Çap 10 - 508 mm
Et Kalınlığı 1,5 - 6 mm
  304L - 316L
Tedarikçi HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları olumsuz görünüm nedeniyle sınırlı aralıkta dalgalanırken, Endonezya çıkışlı ...

01 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları yatay, iyileşen görünüm ve talebe bağlı artış bekleniyor

25 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları güçlü seyrini koruyor, Endonezya çıkışlı fiyatlar hafifçe düştü

18 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan, Vietnam çıkışlı paslanmaz soğuk rulo sac ithalatına antidamping soruşturması başlattı

18 Ağu | Çelik Haberler

Jindal Stainless soğuk haddeleme kapasitesini artırmak için 94 milyon $ yatırım yapacak

17 Ağu | Çelik Haberler

Marcegaglia Sheffield: İç piyasadan ürün temininin artması İngiltere'de paslanmaz çelik kotasına ilişkin endişeleri ...

13 Ağu | Çelik Haberler

Çin'de paslanmaz çelik spot fiyatları yatay, Endonezya'nın nikel arzının artacağı söylentileriyle vadeli fiyatlar ...

11 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları hala aynı, Endonezya çıkışlı teklifler hafifçe arttı

04 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

POSCO, Malezya'dan ithal paslanmaz soğuk rulo saca yönelik hile soruşturması başvurusu hazırlığında

30 Tem | Çelik Haberler

Outokumpu 2026'nın ikinci çeyreğinde sevkiyat artışı ve Avrupa'daki performansıyla kâra döndü

30 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis