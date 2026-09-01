Chugai Ro, Romanya merkezli Otelinox'a elektrikli parlak tavlama hattı teslim etti

Yerel basında çıkan haberlere göre Japonya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Chugai Ro Romanyalı paslanmaz çelik üreticisi Otelinox'a elektrikli sürekli parlak tavlama hattı teslim etti.

0,07-1,0 mm kalınlığında ve 600-1.320 mm genişliğinde paslanmaz çelik şeritleri işlemek üzere tasarlanan BA3 hattının siparişi 2023'ün Ocak ayında verilirken, hat tasarım, üretim, montaj ve devreye alma aşamalarının ardından geçtiğimiz yılın Aralık tarihinde ticari üretime başladı. Hattın nihai kabul işlemleri ise bu yılın Ağustos ayında tamamlandı.

Geleneksel yakıtlı ısıtma sisteminin yerine elektrik kullanan tesis, tavlama sürecinden kaynaklanan doğrudan karbon emisyonlarını ortadan kaldırarak yılda yaklaşık 2.770 mt karbon emisyonunun önüne geçerken, paslanmaz çelik ürünlerin yüzey kalitesinin ve parlaklığının korunmasını sağlayacak.

Chugai Ro, 1977 yılında teslim ettiği ilk üniteden bu yana Otelinox'a, Romanyalı üreticinin 1995 yılında devreye aldığı ilk elektrikli hattı da dahil olmak üzere toplam yedi parlak tavlama hattı tedarik etti. Son projenin Avrupa'daki elektrikli ısıl işlem ekipmanlarının satışlarını genişletmeyi amaçlayan Chugai Ro'nun bölgedeki varlığını güçlendirmesi bekleniyor.