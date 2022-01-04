﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

China Baowu Group Avustralya’daki Hardey demir cevheri projesini yeniden başlatacak

Salı, 04 Ocak 2022 10:27:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çinli çelik üreticisi China Baowu Group, Avustralya’da bulunan Hardey demir cevheri projesini yeniden başlatmayı planlıyor. Yıllık 40 milyon mt yüksek kaliteli demir cevheri üretimine sahip olan proje ile şirketin istikrarlı bir demir cevheri ithalat kaynağı elde etmesi bekleniyor. İlk demir cevherinin 2023 yılında sevk edilmesi bekleniyor.

Projedeki yüksek kaliteli demir cevheri, şirketin bağlı kuruluşu Aquila, Avustralya merkezli demir cevheri üreticisi Hancock ve diğer ortaklar tarafından geliştirildi.

7,4 milyar $’lık başlangıç ​​yatırımına sahip projede madenler, limanlar ve demir yolu projeleri yer alıyor.


Etiketler: Avustralya  Okyanusya  hammaddeler  üretim  demir cevheri  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

24 Ara

Avustralya’nın demir cevheri satış geliri düşen fiyatlar nedeniyle 2021-22 mali yılında gerileyecek
21 Ara

ArcelorMittal Meksika’daki Las Truchas demir cevheri projesi için öğütme tesisleri sipariş etti
20 Ara

Metalloinvest yeni yüksek kaliteli demir cevheri ürünleri geliştirmek için araştırma tesisi kurdu
13 Ara

Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi Ekim’de aylık %11 düştü
09 Ara

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Kasım ayında %7,1 düştü