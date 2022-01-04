China Baowu Group Avustralya’daki Hardey demir cevheri projesini yeniden başlatacak

Salı, 04 Ocak 2022 10:27:10 (GMT+3) | İstanbul

Çinli çelik üreticisi China Baowu Group, Avustralya’da bulunan Hardey demir cevheri projesini yeniden başlatmayı planlıyor. Yıllık 40 milyon mt yüksek kaliteli demir cevheri üretimine sahip olan proje ile şirketin istikrarlı bir demir cevheri ithalat kaynağı elde etmesi bekleniyor. İlk demir cevherinin 2023 yılında sevk edilmesi bekleniyor.

Projedeki yüksek kaliteli demir cevheri, şirketin bağlı kuruluşu Aquila, Avustralya merkezli demir cevheri üreticisi Hancock ve diğer ortaklar tarafından geliştirildi.

7,4 milyar $’lık başlangıç ​​yatırımına sahip projede madenler, limanlar ve demir yolu projeleri yer alıyor.