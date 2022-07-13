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Centravis’in üretimi ve ihracatı savaşa rağmen sürüyor

Çarşamba, 13 Temmuz 2022 12:20:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli paslanmaz dikişsiz boru üreticisi Centravis operasyonlarının mevcut durumu hakkında bilgi verdi. Şirketin üretim faaliyetleri savaşa rağmen istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Şirketin soğuk ve sıcak haddehanelerinin üretim planı, geçtiğimiz aya kıyasla daha fazla kütük alma olasılığı sayesinde hafifçe arttı.

Şirket nihai mamullerini sevk etmek için Almanya (Hamburg, Bramerhaven) ve Polonya (Gdansk, Gdynia) limanlarını kullanırken, Avrupa’da teslimat kamyonlarla gerçekleştiriliyor. Yoğun kargo akışı nedeniyle sınırda kuyruklar olduğunu göz önüne alan şirket daha fazla tonajın kabul edildiği geçiş noktalarını tercih ediyor. 

Centravis’in sipariş almaya devam ettiği ve Ağustos-Kasım ayları için sipariş aldığı anlaşılıyor.

Buna ek olarak, başka bir açıklamaya göre Centravis Almanya merkezli boru distribütörü Buhlmann ve yine Almanya merkezli inşaat şirketi Bilfinger’e nükleer enerji sektöründe kullanılmak üzere boru tedarik etti. Boruların mekanik özellikleri, metal yapısı ve taneler arası korozyon direnci nükleer gereksinimlere uyuyor.


Etiketler: Boru Borular Ukrayna BDT Çelik Üretimi 

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