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Centravis Uzhgorod’daki yeni üretim tesisini devreye aldı

Perşembe, 16 Şubat 2023 14:10:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli paslanmaz dikişsiz boru üreticisi Centravis operasyonlarının mevcut durumu hakkında bilgi verdi.

Şirket Ukrayna’nın batısında bulunan Uzhgorod’daki yeni üretim tesisinde başlıca faaliyetlere başladığını ve yeni tesiste tam kapasiteyle boru üretimine başlamaya hazırlandığını bildirdi.

Centravis Nikopol’de bulunan başlıca üretim tesisinin faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. Gündüz saatlerinde %20 daha az elektrik tedarik edilse de tesis gece saatlerinde tam kapasitede faaliyet gösteriyor.

Öte yandan Centravis’in lojistik ekibinin nihai mamul tedariki için en güvenli yolu aramaya devam ettiği bildirildi. Ekip, önümüzdeki dönemde siparişlerin teslimatında yaşanabilecek aksaklıkları önlemek için çalışmalar yapıyor. Şirketin dünya çapında Essen, Milano, Krakow, Lugano, Houston ve Dubai’deki satış ofislerinin de açık olduğu ifade edildi.


Etiketler: Boru Borular Ukrayna BDT Çelik Üretimi 

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