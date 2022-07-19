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CELSA üretimden kaynaklanan atıkların tamamını geri dönüştürmek için HYMET projesini devreye aldı

Salı, 19 Temmuz 2022 12:26:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İspanya merkezli uzun mamul üreticisi CELSA Group, HYMET projesini devreye aldığını açıkladı. Proje, çelik sektöründe hidrojen gibi yenilenebilir hammaddelerin kullanımıyla karbon salımının sıfırlanması ve yan ürünlerin yeniden değerlendirilmesi için yeni teknolojileri araştırmayı amaçlıyor.

CELSA projenin geliştirilmesi için yaklaşık 2 milyon € yatırım yapacak ve Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial’dan 1,2 milyon € finansman alacak. Şirket şu anda çelik üretim sürecinde ortaya çıkan atığın %90’ından fazlasını geri dönüştürüyor ve projeyle 2025 yılına kadar bu oranın %100’e ulaşması hedefleniyor.

HYMET projesi, yenilenebilir indirgeyici kullanılarak endüstriyel atıkların geri kazanılması, yüksek verim sağlayan elektroliz teknolojileri aracılığıyla yeşil hidrojen üretimi ve karbon yakalama ile yakalanan karbonun entegrasyonu gibi karbondan arındırma ve endüstriyel döngüsellik için yenilikçi çözümlerin araştırılmasını içeriyor.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım 

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