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Tosyalı Holding İspanya’da spiral boru kapasitesini artırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor

Perşembe, 08 Ağustos 2024 10:45:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre çelik üreticisi Tosyalı Holding’in yönetim kurulu üyeleri, İspanya merkezli bağlı kuruluşu Tosyalı STS Spain’in spiral boru kapasitesini yıllık 150.000 mt’dan 240.000 mt’a çıkarmak amacıyla yapacağı yeni yatırımlara yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere bu yılın başında şirket, Avrupa’daki konumunu güçlendirmek ve küresel boru üretim kapasitesini artırmak amacıyla İspanya merkezli çelik boru üreticisi Baika Steel Tubular System’i (STS) satın almıştı.

Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı, İspanya’nın Avrupa, Afrika ve Amerika pazarlara erişimiyle stratejik bir konumda olduğunu ve şirketin ülkede artan yüksek kaliteli yeşil çelik üretimiyle Avrupa’ya katkıda bulunmak istediğini ifade etti.


Etiketler: Boru Borular İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım Tosyalı 

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