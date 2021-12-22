Çelik Dış Ticaret Derneği toplantısında 2021 yılı piyasa değerlendirmesi ve 2022 yılı beklentileri konuşuldu

Çarşamba, 22 Aralık 2021 10:56:31 (GMT+3) | İstanbul

Çelik Dış Ticaret Derneği’nin 21 Aralık tarihinde online olarak gerçekleştirdiği Söz Sizde – Çelik Sohbetleri toplantısında 2021 yılı piyasa değerlendirmesi yapıldı, hammadde piyasasındaki son durum ve 2022 yılı beklentileri konuşuldu.

Dernek Başkanı Namık Ekinci’nin açılış konuşmasının ardından, 2021 yılının ilk üç çeyreğinde Çin hariç olmak üzere küresel piyasaların pandeminin olumsuz etkisinden toparlanarak birçok ülkenin pandemi öncesi talep seviyelerine ulaştığını söyleyen Dünya Çelik Birliği (worldsteel) Stratejik Girişimler ve Hammadde Piyasalarını Değerlendirme Birimlerinin Başı Barış Çiftçi, 2022 yılının yaz ayları itibarıyla piyasaların normale dönmesini beklediğini ifade etti. 2022 yılında elektrik ark ocaklı üretime geçişin güçlenerek devam etmesini bekleyen Çiftçi, tüm dünya kömüre karşı çıkarken enerji krizi nedeniyle kömür fiyatlarının yükseldiğini ekledi. Çiftçi, Çin ile ilgili olarak, gelecek yıl otomotiv sektöründe bir toparlanma görüleceğini ve ülkenin ihracat pazarlarında eskisi kadar büyük rol almayacağını tahmin ediyor.

Bilecik Demir Çelik Genel Müdürü Muammer Bilgiç, 2021 yılının tüm pazarlar açısından satış anlamında parlak geçtiğini belirtti. Özellikle Türkiye’nin, küresel piyasada eriyen stoklar, aksayan lojistik zincirler ve artan talep fırsatlarını doğru değerlendirdiğini ifade eden Bilgiç, ülkenin çelik sektörünün özellikle hammaddeden kaynaklı kârlılık ve maliyet sorunu olduğunu itiraf etmek gerektiğini söyledi. Türkiye’nin 2022 yılının ilk çeyreği için daha hazırlıklı ve donanımlı olduğunu söyleyen Bilgiç, iç piyasada yeni yatırımlar yapılmasını, çelik üretimi ve talebinin artmasını bekliyor. Buna ek olarak, Bilecik Demir Çelik Genel Müdürü, Çin ve AB’nin fosil yakıtlarla çelik üretimini sona erdirmeye niyetli olduğunu, AB’nin karbon salımı azaltma hedeflerini gerçekleştirmek için Sınırda Karbon Mekanizmasıyla uygulanan verginin artacağını, daha fazla kısıtlama ve önlemler getirileceğini tahmin ediyor.

Bu yıl Türkiye’nin hurda ithalatının 20,5 milyon mt olduğunu ifade eden Metkim Metal Limited Kurucu Ortağı Osman Türeyyen, ithalatın çoğunlukla ABD, AB ve İngiltere olmak üzere klasik pazarlardan gerçekleştirildiğini belirtti. Önümüzdeki yıl hurda fiyatlarının talebe göre şekilleneceğini, hammadde bulunabilirliğinin ve kalitenin fiyatlar açısından çok önemli olacağını söyleyen Türeyyen, özellikle Şubat ayı ve Mart ayının başında hurda fiyatlarında hareketlenme görüleceğini, 50-100$/mt artış kaydedilebileceğini tahmin ediyor.

Çin emlak sektöründe görülen krizin piyasayı olumsuz etkilediğini belirten CIEC Orta Doğu Genel Müdürü Hüseyin Ocakçı, özellikle kış döneminden dolayı fiyatların düştüğü piyasa koşullarında iç piyasada stok yapıldığını, ancak stoklama faaliyetlerinin önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerin olumsuz olması nedeniyle geçtiğimiz yıla kıyasla daha düşük seviyede yer aldığını söyledi. 2022 yılına yönelik belirsizliklerin fiyatlar üzerinde baskı uygulamasını beklediğini ekleyen Ocakçı, önümüzdeki yıl Çin’de talebin çok düşük seviyelere ineceğini tahmin ediyor.

ABD piyasası hakkındaki görüşlerini paylaşan Tata International Metals Americas Başkanı Murat Aşkın, üretimin talebi karşılayamaması nedeniyle 2021 yılında fiyatların arttığını, arz ve talebin yavaş yavaş dengelenmesiyle fiyatların düşeceğini tahmin ettiğini ifade etti. ABD otomotiv sektöründeki üretimin düşük seyrettiği söyleyen Aşkın, önümüzdeki yılın ikinci yarısında üretimin artarak çelik talebini yükseltmesini bekliyor. 232. Madde vergileriyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini, ancak gelecek sene Türkiye’ye sıranın gelmeyeceğini tahmin eden Murat Aşkın, bunun politik bir karar olduğunu ifade etti.