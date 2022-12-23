Çelik Dış Ticaret Derneği: 2023’ün ilk çeyreği Türkiye için zorlu olacak

Cuma, 23 Aralık 2022 10:43:33 (GMT+3) | İstanbul

Çelik Dış Ticaret Derneği’nin 22 Aralık tarihinde online olarak gerçekleştirdiği Söz Sizde - Çelik Sohbetleri toplantısında bu yıl değerlendirilirken, önümüzdeki yıla ilişkin beklentiler ve öngörüler paylaşıldı.

Dernek Başkanı Namık Ekinci’nin açılış konuşmasından ardından katılımcıların söz almasıyla devam eden toplantıda Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Teknik İşler Direktörü Hasan Akbulut, pandeminin hafiflemesiyle gevşeyen kömür ve cevher fiyatlarının Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte tekrar fırladığını söyledi. Cevher fiyatlarının inişli çıkışlı bir seyir gösterdiğini ifade eden Akbulut, cevher ve kömür fiyatları artarken, çelik fiyatlarındaki artışın çok sınırlı kaldığını vurguladı. Akbulut aynı zamanda öngörülerin kömür ve cevher fiyatlarının yılı daha düşük seviyelerden kapatarak önümüzdeki yılda da bu yılın kapanış fiyatının altında kalacağı yönünde olduğunu vurguladı. Ayrıca dünyadaki arz fazlasının fiyatlar üzerinde baskı kurduğunu ve Çin’in cevher piyasasını tek elden yürütme yönündeki kararının çelik piyasasında fiyatları belirleyeceğini de sözlerine ekledi.

Hurda piyasasına ilişkin konuşan Metkim Metal Limited Kurucu Ortağı Osman Türeyyen, hurdanın değerini halen koruduğunu ve son birkaç haftadır ‘altın’ olma yolunda ilerlediğini dile getirdi. Sektöre ilişkin yıl sonu değerlendirmesi yapan Türeyyen, hurda ile üretim yapan tesislerin ciddi sıkıntılar yaşadığını, kaliteli hurda bulunamadığını ve hem savaşın hem de bölgesel veya coğrafi olayların enerji maliyetlerini etkilediğini söyledi ve Türkiye’nin ana hurda kaynaklarından olan ABD’de Ocak ayında fiyatlarda 30-40$/mt, belli kalitelerde yaklaşık 50-60$/mt artış beklendiğini kaydetti. AB, İngiltere ve Baltık ülkelerinde ise belli kalitelerin elde tutulmak istendiğinin ve düşük fiyat politikaları uygulandığının altını çizen Türeyyen, fiyatların 400$/mt seviyesine yaklaşacakmış gibi göründüğünü de sözlerine ekledi.

Tata International Ticaret Müdürü Kutay Kenan Ülkü, Türkiye’nin AB’nin açık ara en büyük yassı mamul tedarikçisi konumunda olduğunu ancak son zamanlarda başta rekabetçi fiyatlarla aynı varış hızını taahhüt eden Japonya olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinin de AB’ye ihracatta öne çıktığını belirterek sözlerine başladı. Türkiye’nin sıcak sac ihracat rotalarının artık İtalya ve İspanya yerine Yunanistan, Bulgaristan ve biraz da Romanya ile sınırlı kaldığını; İngiltere, Antwerp ve Atlantik kıyılarına şu an neredeyse gemi kalkmadığını vurgulayan Ülkü ayrıca önümüzdeki yılın bu yılın son altı ayından daha iyi olacağını ancak asıl toparlanmanın ikinci ve üçüncü çeyrekte gerçekleşeceğini de ekledi.

Çin piyasasının durumuna değinen Hangzhou CIEC Group’tan Yasin Kanbur, ülkedeki asıl toparlanmanın Çin Yeni Yılı tatilinden sonra başlayacağını söyledi. Hükümetin önümüzdeki yıl gayrimenkul piyasasına ciddi destek vereceğini anlatan Kanbur, sektörün yılın başından bu yana 55 milyar $ kayba uğradığını ve ülke ekonomisindeki payının yaklaşık %20 seviyesinde yer aldığı düşünüldüğünde bu durumun büyük bir zorluk yarattığını belirtti. Kanbur ayrıca Çin’de cevher alımlarının yeni oluşturulan devlete ait kuruluş aracılığıyla tek elden yapılacağını ancak bu organizasyonun faaliyete başlamasının iki yılı bulacağını dile getirirken, hükümetin açıkladığı destekleri yerine getirmesi ve pandeminin hafiflemesi halinde Çin’in iç piyasaya yöneleceğini ancak tam tersi olursa ihracatta agresif fiyat politikası uygulayabileceğini düşündüğünü bildirdi.

Kaptan Demir Çelik İhracat Müdürü Oytun Özdoğan, inşaat demiri fiyatlarının yıla yaklaşık 700$/mt seviyelerinde başladığını ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte fiyatlarda 200-250$/mt’luk bir artış olduğunu söyleyerek sözlerine başladı. Mayıs ayının ortasına gelindiğinde Rusya’nın çeşitli yöntemlerle ihracat piyasalarına döndüğünü ve malzeme bolluğunun arttığını ifade eden Özdoğan, fiyatların yükseldiği gibi düştüğüne, hatta 700$/mt’un altına dahi indiğine dikkat çekti. Özdoğan, ilk yarının Türk üreticiler açısından verimli geçtiğini ancak son yarının içine girildiğinde durumun zorlaştığını belirtti. Artan enerji maliyetlerinin Türkiye’nin ayağını ihracattan kestiğini dile getiren Özdoğan, dolayısıyla fiyatların düştüğünü, ülkenin üretimini azaltarak iç piyasaya yöneldiğini ve bir sonraki ayın maliyetlerinin kestirilememesi sebebiyle ihracata yönelik üretimin zorlaştığını aktardı. Özdoğan ayrıca önümüzdeki yılın ilk altı ayında Türkiye’yi zor bir süreç beklediğini, hükümetin enerji teşviklerini artırması gerektiğini de ifade etti.

Çolakoğlu Metalurji Satış Müdürü Kürşad Aynas, Osman Türeyyen gibi hurda fiyatlarının 385$/mt seviyesinden 400$/mt ve üzerine çıkacağı yönündeki tahminlerini paylaştı. Enerji fiyatlarının hammadde maliyetlerini çok artırdığını dile getiren Aynas, Türkiye’nin enerji maliyetleri bakımından Uzak Doğulu üreticilerle rekabet şansı olmadığının altını çizdi. Bu yılın ilk altı-yedi ayının iyi geçtiğini ancak son dört ayında sıkıntılı bir sürecin baş gösterdiğini ifade eden Aynas, önümüzdeki yıl ihracat piyasalarının zorlaşacağını, Türkiye’nin ihracatının %10-15 düşebileceğini kaydetti. Aynas ayrıca ilk çeyreğin iyi geçmeyeceğini söylerken, devreye alınacak yeni kapasiteler sayesinde ithalatın ikame edileceğini ve yeni ihracat pazarlarına açılma fırsatı doğacağını belirterek açıklamalarını tamamladı.