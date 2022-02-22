ÇEBİD: Koruma önlemleri Türkiye çelik boru sektörünü olumsuz etkilemeye devam edecek

Salı, 22 Şubat 2022 15:02:43 (GMT+3) | İstanbul

Çelik Boru İmalatçıları Derneği (ÇEBİD) çelik boru sektörüne yönelik 2021 yılı değerlendirmelerini açıkladı. Söz konusu yılda sektörün 4,5 milyon mt’luk üretiminin %45’i ihraç edildi. Açıklamaya göre sektör 2 milyon mt boru ihracatının karşılığı olan 2 milyar $ döviz girdisiyle ülke ekonomisine katkı sağladı. En fazla ihracat yapılan ülkeler Romanya, İngiltere ve Belçika oldu.

Türk çelik boru üreticilerinin AB’ye gerçekleştirecekleri ihracat potansiyelinin çok yüksek olduğunu ancak bölgede uygulanan kota önlemlerinin ülkenin bölgeye ihracatını sınırladığını söyleyen ÇEBİD Genel Sekreteri Mehmet Zeren, tüm bu önlemlere rağmen ülkenin ihracatının yaklaşık yarısını AB ülkelerine ve İngiltere’ye gerçekleştirdiğini ifade etti. Türkiye’nin bölgeye olan yakınlığı ve zamanında teslimat gerçekleştirmesi ülkeye avantaj sağlıyor. Irak 2020 yılında Türkiye'nin ikinci önemli pazarıydı, ancak ülkede yapılan boru yatırımları ve ithalatta vergi uygulaması nedeniyle Türkiye'nin Irak'a ihracatı düştü.

Mehmet Zeren ürün segmentleriyle ilgili olarak, “2021 yılında inşaat ve yapısal çelik sektörü, otomotiv sektörü, mobilya sektörü gibi alanlarda kullanılan küçük çaplı boru üretiminde önemli bir artış yaşandı. Doğal gaz ve su iletim hatlarında kullanılan büyük çaplı boru üretimimizde ise düşüş meydana geldi. Büyük çaplı boru üretimine detaylı baktığımızda, AB’nin bu ürünler için tahsis ettiği kotanın yetersiz olması, ABD’nin 232. Madde kapsamında uyguladığı gümrük vergisi bu ürün grubunun ihracatında düşüşe neden oluyor. Öte yandan yurt içindeki kamu ihalelerinin TL bazında yapılıyor olması buna karşılık hammadde olarak kullandığımız sıcak sac ürünlerinin yerli üreticilerden alınsa bile dolar bazlı satışı nedeniyle üreticilerimiz kur riskiyle karşı karşıya kalıyor. Firmalarımız bu nedenle kamu ihalelerinde isteksiz kalıyor, sonuç olarak büyük çaplı boru üretiminde azalma yaşanıyor,” şeklinde konuştu.

ÇEBİD AB’nin kota önlemleri ve ABD’nin 232. Madde vergilerinin bu yıl da devam ederek Türkiye çelik boru sektörünü olumsuz etkilemeyi sürdüreceğini tahmin ediyor. İç piyasayla ilgili olarak ise dernek, kamu ihalelerinde üreticileri kur riskine karşı koruyacak elektrik, doğal gaz, ilaç ve petrol ürünleri için bir fiyat farkı uygulamasının getirilmesi gerektiğini belirtti.