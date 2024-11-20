CEBA: ABD çelik sektörünün karbonsuzlaşması için yüksek miktarda elektrik gerekecek

Temiz Enerji Alıcıları Birliği (CEBA) tarafından yayımlanan yeni raporda, fosil yakıtların kullanılmadığı çelik üretim teknolojilerinin yüksek fırınlara kıyasla en az 10 kat daha fazla elektrik gerektireceği ve dolayısıyla ABD çelik sektörünün karbon salımında %57’ye varan düşüş sağlayabilmesi için 2050 yılına kadar yıllık 174 TWh elektriğe ihtiyaç duyacağı ifade edildi.

Öte yandan çelik sektörünün yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak karbondan arındırılması için en az 28 GW güneş ve rüzgar enerjisinin yanı sıra 58 GW batarya enerji depolama sisteminin gerekeceği dile getirildi.

CEBA’dan Jen Snook, “Eyalet hükümetleri, elektrik şebekesi operatörleri ve elektrik üreticilerinin temiz enerji kullanımı ve bölgesel iletim hatlarının genişletilmesi için finansman alarak, izinler için başvuruda bulunarak ve iş birliği yaparak bugünden hazırlık yapması gerekiyor,” dedi.

Ayrıca çelik üreticilerinin düşük maliyetli ve temiz enerjiyle faaliyet gösterebilmesi için elektrik şirketlerinin daha fazla karbonsuz enerji seçeneği sunmasının gerekeceği ve enerji iletim reformu sayesinde çelik sektörünün temiz enerjiye daha kolay ulaşabileceği aktarıldı.