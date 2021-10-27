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Çağ Çelik Çaycuma’da çelikhane yatırımı yapacak

Çarşamba, 27 Ekim 2021 13:40:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Karabük merkezli çelik üreticisi Çağ Çelik’in, Zonguldak’ta bulunan Çaycuma’da çelikhane yatırımı yapacağı bildiriliyor.

Şirket söz konusu yatırımı, dışa bağımlılığını azaltarak kendi kütüğünü üretmek için gerçekleştirecek. İnşaatına başlanan çelikhanede ilk kütük üretiminin 2024 yılında başlaması bekleniyor.

Öte yandan, SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, İzmir'de bulunan Kar-demir’in filmaşin yatırımına entegre etmek üzere devam ettiği kütük yatırımının da önümüzdeki sene tamamlanması bekleniyor. 


Etiketler: yatırım  çelik üretimi  Avrupa  Türkiye  yarı ürünler  kütük  |  benzer haberler »


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