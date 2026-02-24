 |  Giriş 
Buhur ve Jindal Suudi Arabistan’da çelik boru tesisi kurmak üzere iş birliği yapıyor

Salı, 24 Şubat 2026 13:54:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Suudi Arabistan merkezli yatırım şirketi Buhur Investment Company, Hindistan merkezli Jindal SAW ile Suudi Arabistan’ın Sudair Sanayi Şehri’nde yeni bir karbon çelik boru üretim tesisi kurmak üzere anlaşma imzaladığını açıkladı. Proje, ülkenin Saudi Vision 2030 kapsamındaki ekonomik çeşitlendirme hedefleriyle uyumlu olarak yerel sanayi kapasitesine önemli katkı sağlayacak.

Jindal SAW & Buhur Altavison adıyla kurulacak tesisin yıllık üretim kapasitesi 350.000 mt’a kadar ulaşacak ve bölgenin en büyük boru üretim tesislerinden biri olacak.

Stratejik sektörlere tedarik sağlayacak

Tesisin faaliyete geçmesinin ardından su, petrol ve gaz ile genel sanayi uygulamaları başta olmak üzere kritik altyapı projeleri için karbon çelik boru tedarik etmesi planlanıyor. Proje, Suudi Arabistan’da yerli içerik oranının artırılması ve sanayinin yerelleştirilmesi hedeflerine yönelik ortak kararlılığı yansıtıyor.

Ortaklık, her iki şirketin de ulusal üretim kapasitesini güçlendirme ve iç pazardaki talebi yüksek kaliteli boru çözümleriyle karşılama stratejisini destekliyor.

Bu iş birliği, Jindal SAW’ın Orta Doğu’da ortak girişimler ve yeni tesisler aracılığıyla büyüme stratejisinin devamı niteliğinde. Buhur ile yapılan anlaşma, Suudi Arabistan’ın teknoloji transferi ve yerel üretim ölçeğini artırma hedefleri doğrultusunda yabancı yatırımları çekme eğiliminin sürdüğünü gösteriyor.

Yeni karbon çelik boru tesisi, özellikle enerji, altyapı ve büyük ölçekli inşaat gibi kritik segmentlerde Suudi Arabistan’ın sanayi dönüşümü ve tedarik zinciri gelişimi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.


Etiketler: Boru Borular S.Arabistan Orta Doğu Çelik Üretimi 

