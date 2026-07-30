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British Steel kamulaştırılmasının ardından yeni yönetim kurulunu açıkladı

Perşembe, 30 Temmuz 2026 10:45:14 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel, İngiltere hükümeti tarafından kamulaştırılmasının ardından yeni yönetim kurulunu açıkladı. Çelik, imalat, mühendislik ve kamu sektörlerinden deneyimli isimleri bir araya getiren yeni yönetim kurulu, şirketin uzun vadeli gelişimini denetleyecek.

Yeni yönetim kurulu, hükümetin şirketi devralmasının ardından British Steel'in faaliyetlerini ve geleceğe yönelik stratejisini desteklemek amacıyla şirketin üst yönetim ekibiyle birlikte çalışacak.

Sektörün deneyimli isimleri yönetim kuruluna katıldı

Yönetim kuruluna Jon Bolton, Janet Ashdown, Andrew McNaughton CBE ve David Bond CBE bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atandı.

İngiltere hükümeti ise Eoin Parker ve Lorna Gratton'ı hissedar temsilcisi bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirdi.

Yönetim kurulunda ayrıca British Steel'in üst yönetim ekibinden Kelly Jones, Allan Bell ve Brian Lochead de yer alıyor.

Söz konusu atamalar, İngiltere hükümetinin British Steel'i kamulaştırmasının ardından gerçekleştirildi. Yeni yönetim kurulunun, şirketin uzun vadeli geleceğini güvence altına alma ve İngiltere'deki yerel çelik üretim kapasitesini koruma hedefleri doğrultusunda stratejik yönlendirme sağlaması amaçlanıyor.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere İngiltere hükümeti, Çelik Sanayi (Kamulaştırma) Yasası'nın Kraliyet Onayı almasının ardından yerel çelik üreticisi British Steel'i resmen kamu mülkiyetine geçirdi.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: İngiltere Avrupa British Steel 

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