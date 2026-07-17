Çin British Steel'in kamulaştırılmasını eleştirirken, UK Steel kararı destekledi

British Steel'in kamulaştırılması farklı tepkilere yol açtı. Çin, İngiltere hükümetinin British Steel'i kamulaştırma kararının Çinli yatırımcıların çıkarlarına zarar verdiğini savunurken, İngiltere merkezli ticaret birliği UK Steel ise ülkenin çelik üretim kapasitesini korumak açısından bu adımı gerekli olarak değerlendirdi.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere 16 Temmuz tarihinde İngiltere hükümeti yerel çelik üretimi ile ulusal çıkarları korumak amacıyla kamulaştırmanın gerekli olduğu sonucuna varmasının ardından zarar eden çelik üreticisi British Steel'i kamu mülkiyetine geçirerek şirketin kontrolünü tamamen devraldı.

Çin kamulaştırmayı kınadı

Reuters'ta çıkan bir habere göre Çin Ticaret Bakanlığı, daha önce Çinli çelik üreticisi Jingye'ye ait olan British Steel'in kamulaştırılması kararına “kesinlikle karşı çıktığını ve bu kararı şiddetle kınadığını” belirtti. Bakanlık, İngiltere hükümetinin Jingye'nin İngiltere ekonomisi ve toplumuna yaptığı katkıları göz ardı ederek şirketi “zorla” devraldığını öne sürdü.

Bakanlık, söz konusu kararın Jingye’nin meşru hak ve çıkarlarına “ciddi zarar verdiğini” ve İngiltere'ye yatırım yapan Çinli şirketlerin güvenini “ciddi şekilde sarstığını” ifade etti.

Çin, İngiltere'den Çin-İngiltere Yatırımların Korunması Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini talep ederken, gelişmeleri yakından takip edeceğini ve Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını koruma konusunda destek vereceğini belirtti. Ancak bu desteğin hangi önlemleri içereceğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

UK Steel: Kamu mülkiyeti doğru bir adım

UK Steel hükümetin kararını memnuniyetle karşılarken, bunu ülkenin stratejik açıdan en önemli sektörlerinden biri için önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Kuruluş, British Steel'in kamu mülkiyetine geçirilmesinin çalışanlar, müşteriler ve daha geniş tedarik zinciri açısından belirsizliği ortadan kaldıracağını ve İngiltere'nin sanayi altyapısının önemli bir bölümünü koruyacağını ifade etti.

Kuruluş, kamulaştırma kararını desteklemekle birlikte, kamu mülkiyetinin nihai hedef değil, uzun vadeli bir stratejinin başlangıcı olması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda British Steel tesislerinin modernizasyonuna yatırım yapılması, düşük karbonlu çelik üretimine geçişin desteklenmesi ve İngiltere'deki yüksek sanayi enerji maliyetlerinin ele alınması çağrısında bulundu.

UK Steel, uygun yatırımlar ve destekleyici hükümet politikalarıyla British Steel'in sürdürülebilir bir geleceğe kavuşabileceğini, binlerce nitelikli istihdamı korumaya devam edebileceğini ve İngiltere'nin sanayi ile karbonsuzlaşma hedeflerinde merkezi bir rol üstlenebileceğini belirtti.