British Steel hükümet finansmanını reddetti, istihdam risk altında

Basında çıkan haberlere göre İngiliz çelik üreticisi British Steel, yeşil geçiş süresini desteklemek için hükümetin teklif ettiği 500 milyon £’luk teşvik paketini reddetti. Finansman olmaması halinde şirketin iki yüksek fırınının kapatılabileceği endişesi yaratan bu karar, 2.000 kişilik istihdamı da riske atıyor.

Söz konusu kararın şirketin talepleri ile hükümetin teklifi arasındaki farktan kaynaklandığı söyleniyor. Buna göre şirket, Tata Steel UK’e verilen finansmanın iki katı olan 1 milyar £ veya daha fazla teşvik talep ediyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Haziran ayında British Steel daha düşük emisyonlu teknolojilere geçmek için hükümetten 600 milyon £’luk bir destek paketi almak üzere başvuruda bulunmuştu.