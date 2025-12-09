 |  Giriş 
Brezilya’da motorlu taşıt üretimi 2025’in Kasım ayında azaldı

Salı, 09 Aralık 2025 09:59:07 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %11,6 ve yıllık %8,2 düşüşle 219.100 adet oldu.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları aylık %8,5 ve yıllık %5,9 düşüşle 238.600 adet olurken, ihracat aylık %12 ve yıllık %13,8 düşüşle 35.700 adet seviyesinde kaydedildi.

Yılın Ocak-Kasım döneminde motorlu taşıt üretimi %4,1 artışla 2,49 milyon adet, iç piyasaya yapılan satışlar %1,4 artışla 2,41 milyon adet ve ihracat %37,9 artışla 510.100 adet seviyelerinde kaydedildi.

Anfavea Başkanı Igor Calvet’e göre sektör 2025 yılında 2024’e kıyasla üretim artışı yakalasa da bu artış beklentilerin oldukça altında kaldı. Calvet, Aralık ayında özellikle otomobiller ve hafif ticari araçlar için satışlarda artış beklediğini ancak faiz oranlarından ciddi şekilde etkilenen otobüs ve kamyon gibi ağır vasıtalarda üretimin normale dönmesi için “daha yakından bir müdahale” gerektiğini söyledi.

Bu müdahale finansal otoritelerden destek beklentisi olarak yorumlandı. Brezilya Merkez Bankasının politika faizini %15 seviyesinde tutması nedeniyle ülke %10 ile dünyanın en yüksek reel faiz oranlarından birine sahip. 


