Brezilya’da motorlu taşıt üretimi 2025’in Ekim ayında artış kaydetti

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %1,8 artış ve yıllık %0,5 düşüşle 247.800 adet oldu.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları aylık %7,2 artış ve yıllık %1,6 düşüşle 260.700 adet olurken, ihracat aylık %22,7 ve yıllık %6,8 düşüşle 40.600 adet seviyesinde kaydedildi.

Yılın Ocak-Ekim döneminde motorlu taşıt üretimi %5,2 artışla 2,23 milyon adet, iç piyasaya yapılan satışlar %2,2 artışla 2,17 milyon adet ve ihracat %43,8 artışla 471,400 adet seviyelerinde kaydedildi.

Anfavea 2025’te toplam motorlu taşıt üretiminin %7,8 artışla 2,75 milyon adet olmasını bekliyor. İç piyasa ve ihracat satışlarına yönelik beklentiler ise sırasıyla %5 ve %38,4 artışla 2,76 milyon adet ve 552.000 adet seviyelerinin görüleceği yönünde.

Anfavea Başkanı Igor Calvet, Brezilya otomotiv sektörünün özellikle de kamyon segmentinde geçerli olan yüksek faiz oranlarından etkilenmeye devam ettiğini ifade etti.