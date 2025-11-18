 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya’da...

Brezilya’da motorlu taşıt üretimi 2025’in Ekim ayında artış kaydetti

Salı, 18 Kasım 2025 10:08:55 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %1,8 artış ve yıllık %0,5 düşüşle 247.800 adet oldu.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları aylık %7,2 artış ve yıllık %1,6 düşüşle 260.700 adet olurken, ihracat aylık %22,7 ve yıllık %6,8 düşüşle 40.600 adet seviyesinde kaydedildi.

Yılın Ocak-Ekim döneminde motorlu taşıt üretimi %5,2 artışla 2,23 milyon adet, iç piyasaya yapılan satışlar %2,2 artışla 2,17 milyon adet ve ihracat %43,8 artışla 471,400 adet seviyelerinde kaydedildi.

Anfavea 2025’te toplam motorlu taşıt üretiminin %7,8 artışla 2,75 milyon adet olmasını bekliyor. İç piyasa ve ihracat satışlarına yönelik beklentiler ise sırasıyla %5 ve %38,4 artışla 2,76 milyon adet ve 552.000 adet seviyelerinin görüleceği yönünde.

Anfavea Başkanı Igor Calvet, Brezilya otomotiv sektörünün özellikle de kamyon segmentinde geçerli olan yüksek faiz oranlarından etkilenmeye devam ettiğini ifade etti.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya’da motorlu taşıt üretimi 2025’in Eylül ayında azaldı

09 Eki | Çelik Haberler

Brezilya’da motorlu taşıt üretimi 2025’in Ağustos ayında yükseldi

10 Eyl | Çelik Haberler

Brezilya’da motorlu taşıt üretimi 2025’in Temmuz ayında artış kaydetti

08 Ağu | Çelik Haberler

Brezilya’da motorlu taşıt üretimi 2025’in Haziran ayında düşüş kaydetti

08 Tem | Çelik Haberler

Brezilya’da motorlu taşıt üretimi Nisan’da %2,8 artış kaydetti

09 May | Çelik Haberler

Brezilya’da motorlu taşıt üretimi Mart’ta aylık bazda geriledi

09 Nis | Çelik Haberler

Brezilya’da motorlu taşıt üretimi Şubat’ta aylık bazda yükseldi

20 Mar | Çelik Haberler

Brezilya’da motorlu taşıt üretimi Ocak’ta aylık bazda azaldı

11 Şub | Çelik Haberler

Brezilya’da motorlu taşıt üretimi Aralık ayında geriledi

16 Oca | Çelik Haberler

Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Kasım ayında düştü

13 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis