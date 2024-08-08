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Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Temmuz ayında arttı

Perşembe, 08 Ağustos 2024 09:57:28 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayında kaydedilen 211.000 adede kıyasla ve yıllık %34,8 artışla 246.700 adede çıktı.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları aylık %12,4 ve yıllık %34,8 artışla 241.300 adet olurken, ihracat aylık %35 ve yıllık %28,3 artışla 39.100 adet seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk yedi ayında Brezilya %5,3 artışla 1,38 milyon adet motorlu taşıt üretirken iç piyasa satışları %13,2 artışla 1,38 milyon adet, dış piyasa satışları ise %21,7 düşüşle 204.400 adet seviyelerinde kaydedildi.

Anfavea Başkanı Marcos de Lima Leite, üretimin 2019 yılının Ekim ayından beri en yüksek seviyede kaydedilmesinin Nisan ayında iç piyasada başlayan toparlanmanın devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

Leite, 2024 yılında üretimin %4,9 artışla 2,44 milyon adet, iç piyasa satışlarının %10,9 artışla 2,56 milyon adet ve ihracatın %20,8 düşüşle 320.000 adet olmasını beklediklerini ifade etti.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Otomotiv 

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