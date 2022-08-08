Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Temmuz ayında arttı

Pazartesi, 08 Ağustos 2022 09:46:06 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayında kaydedilen 203.600 adede kıyasla düşerek ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 164.000 adede kıyasla %33,4 artarak 219.000 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları Haziran ayında kaydedilen 178.100 adede kıyasla artarak 182.000 mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise motorlu taşıt satışları yıllık bazda neredeyse değişiklik göstermeyerek 1,31 milyon mt adet seviyesinde yer almaya devam etti.

Öte yandan motorlu taşıt ihracatı aynı ayda çoğunlukla Arjantin’den gelen talebin azalması nedeniyle Haziran ayında kaydedilen 47.300 adet seviyesine kıyasla 42.000 adet seviyesine geriledi. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise ihracat tonajı yıllık %28,7 yükselerek 288.000 adet oldu.

Anfavea Başkanı Marcio de Lima Leite, ülkede motorlu taşıt üretiminin bu yıl içerisinde 2,34 milyon adet seviyesinde yer alan bir önceki tahmine kıyasla 2,12 milyon adet seviyesine çıkmasının beklendiğini ve bu düşüşte başta yarı iletken çip olmak üzere bileşen arzındaki sıkıntının etkili olduğunu söyledi.