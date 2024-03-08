Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Şubat ayında yükseldi

Cuma, 08 Mart 2024 09:19:11 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Şubat ayında aylık %24,3 ve yıllık %17,4 artışla 189.700 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları aylık %2,2 ve yıllık %27,1 artışla 165.200 adet olurken, ihracat aylık %62,7 ve yıllık %27,1 artışla 30.700 adet seviyesinde kaydedildi.

ANFAVEA başkanı Lima Leite, 2024 yılında üretimin yıllık %6,2 artışla 2,47 milyon adet, iç piyasaya yapılan satışların %6,1 artışla 2,45 milyon adet ve ihracatın %0,7 artışla 407.000 adet olmasını beklediklerini ifade etti.