﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Şubat ayında yükseldi

Cuma, 08 Mart 2024 09:19:11 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Şubat ayında aylık %24,3 ve yıllık %17,4 artışla 189.700 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları aylık %2,2 ve yıllık %27,1 artışla 165.200 adet olurken, ihracat aylık %62,7 ve yıllık %27,1 artışla 30.700 adet seviyesinde kaydedildi.

ANFAVEA başkanı Lima Leite, 2024 yılında üretimin yıllık %6,2 artışla 2,47 milyon adet, iç piyasaya yapılan satışların %6,1 artışla 2,45 milyon adet ve ihracatın %0,7 artışla 407.000 adet olmasını beklediklerini ifade etti.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Ocak ayında azaldı

09 Şub | Çelik Haberler

Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Aralık ayında düştü

11 Oca | Çelik Haberler

Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Kasım ayında artış gösterdi

08 Ara | Çelik Haberler

Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Ekim ayında gerilemeye devam etti

09 Kas | Çelik Haberler

Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Eylül ayında geriledi

10 Eki | Çelik Haberler

Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Ağustos ayında artarken satışlar düştü

06 Eyl | Çelik Haberler

Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Temmuz ayında düşerken satışlar arttı

09 Ağu | Çelik Haberler

Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Haziran ayında düşüş yaşadı

10 Tem | Çelik Haberler

Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Mayıs ayında sertçe yükseldi

08 Haz | Çelik Haberler

Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Nisan ayında düştü

10 May | Çelik Haberler