Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Ocak ayında azaldı

Cuma, 09 Şubat 2024 09:37:59 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi 2023 yılının Aralık ayında aylık %15,3 ve yıllık %10,4 düşüşle 171.600 adet seviyesinde yer aldı.

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Ocak ayında aylık %11,1 ve yıllık %0,1 düşüşle 152.600 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları aylık %35 düşüş ve yıllık %13,1 artışla 161.600 adet olurken, ihracat aylık %26,6 ve yıllık %43,3 düşüşle 18.800 adet seviyesinde kaydedildi.

ANFAVEA başkanı Lima Leite, 2024 yılında üretimin yıllık %6,2 artışla 4,47 milyon adet, iç piyasaya yapılan satışların %6,1 artışla 2,45 milyon adet ve ihracatın %0,7 artışla 385.000 adet olmasını beklediklerini ifade etti.