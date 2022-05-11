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Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Nisan ayında hafifçe arttı

Çarşamba, 11 Mayıs 2022 10:34:23 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Nisan ayında, Mart ayında kaydedilen 184.800 adede kıyasla artarak ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2,9 düşerek 185.400 adet seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde, motorlu taşıt üretimi yıllık %13,6 düşüşle 681.600 adet oldu.

Söz konusu ayda kamyon üretimi aylık %29,9 ve yıllık %27,6 düşüşle 9.500 adet seviyesinde yer aldı.

Kamyon üretimi bu yılın ilk dört ayında yıllık %5 düşerek 43.900 adet seviyesinde kaydedildi.

Anfavea, Nisan ayı rakamlarına bakıldığında, küresel yarı iletken çip arzındaki sıkıntıya ve tatil dönemine rağmen otomotiv sektörünün performansının bu yılın ikinci çeyreğinde artma beklentilerinin güçlendiğini söyledi.

Ayrıca küresel yarı iletken çip arzındaki sıkıntının bu yıl, geçtiğimiz yıla kıyasla daha ciddi olduğu belirtildi.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika otomotiv 

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